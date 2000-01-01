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Гайдамак: даже сегодня я могу получить 10 мандатов 23.05 17:39   MIGnews.com

Гайдамак: даже сегодня я могу получить 10 мандатов

Известный олигарх Аркадий Гайдамак дал интервью второму каналу израильского ТВ.

Журналист и Гайдамак говорили на английском.

Гайдамак сообщил, что “теперь я живу, как и все остальные - ем, иногда сплю, иногда хожу в суд”.

Гайдамак уверяет. что у него нет “активных проектов” и он “не занят в бизнесе”.

На вопрос о том, считает ли он “себя богатым человеком, как в 2005 году” , Гайдамак ответил: “нет, надо быть реалистом, я должен думать о том, как я покрываю свои расходы”.

Гайдамак сообщил, что на пике он “стоил” 5-10 миллиардов долларов, сегодня эта цифра “к сожалению, гораздо, гораздо меньше”.

Гайдамак признал, что вложил в различные проекты, целью которых было его политическое продвижение в Израиле сотни миллионов долларов, и что он “конечно же” сожалеет об этом.

Гайдамак также утверждает, что созданная им политическая партии Цедек Хеврати “могла бы стать основной политической силой в Израиле”.

Корреспонденты сопровождали Гайдамака во время его посещения рынка Махане Иегуда в Иерусалиме. Публика восторженно приветствовала олигарха, люди предлагали ему “быть его представителями”. Гайдамак сказал: “И сегодня я мог бы получить 10 мандатов”.

Второй канал, однако, напомнил, что на муниципальных выборах 2008 года за Гайдамака отдали голоса лишь 8 тысяч человек - менее 4% избирателей.

Гайдамак в конце интервью сказал: “Я не разочарован. У меня нет планов, у меня нет мечты. Я не счастлив, потому что я не знаю, что такое счастье. Но я спокоен. Я в мире с самим собой”.
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