Сводная внучка 80-летнего американского актера Моргана Фримена признавалась, что у нее были интимная связь со звездным родственником.
Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором рассматривались обвинения в убийстве Идены ее супругом Ламаром Дэвенпортом в 2015 году, когда пара находилась под наркотиками.
"Идена Хайнс поделилась с Ламаром Давенпортом и другими секретом, о том что ее дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения", - цитирует газета New York Daily News адвоката обвиняемого Энни Костанцо.
Как подчеркивает издание, неясно, каким образом это вообще может касаться дела.
Пока что представители Моргана Фримена эту информацию никак не комментировали.
Стоит отметить, что слухам о том, что Фримен спит со своей родственницей уже не первый год. Впервые об этом написал The National Enquirer еще в 2009 году, за 6 лет до убийства Идены Хайнс. Как она, так и ее сводный дед-актер это отрицали.
Стоит отметить, что Идена Хайнс – дочь приемной дочери Моргана Фримена и его супруги Жаннетт Адер Брэдшоу.