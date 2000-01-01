23.04 20:23 MIGnews.com

Умер басист группы "Сектор Газа"

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Бывший бас-гитарист известной рок-группы "Сектор газа" Сергей Тупикин скончался в Воронеже в понедельник, 23 апреля.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы."Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля", — заявил представитель бюро судмедэкспертизы.Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.В 2011 году неизвестные сильно избили Тупикина. В результате этого инцидента перенес несколько операций и стал инвалидом.