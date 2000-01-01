24.04 04:27 MIGnews.com

Дети принца Уильяма познакомились с новорожденным братом

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Принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они повидали их новорожденного брата.Как стало известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз.Мальчик весом в 3,8 килограмма родился в понедельник, 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне.Он будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.