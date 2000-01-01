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Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23.04 15:55   MIGnews.com

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям стали родителями в третий раз. У пары родился второй сын. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Отмечается, что мальчик весом в 3,8 килограмма родился в понедельник, 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Ранее утром Кейт была доставлена в госпиталь после того как у нее начались схватки.

Он будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Принц Уильям присутствовал при родах.
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