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Кейт Миддлтон рожает третьего ребенка | Фото: Christopher Neve/Flickr23.04 15:05   MIGnews.com

Кейт Миддлтон доставили в больницу Сент-Мэри

У супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон начались схватки, в связи с чем герцогиню Кембриджскую вместе с супругом доставили в лондонскую больницу Сент-Мэри на западе Лондона.

"Герцогиня приехала с герцогом Кембриджским на автомобиле в комплекс Lindo Wing больницы Сент-Мэри", - цитирует "Би-би-си" заявление Кенсингтонского дворца.

Напомним, что пара ожидает третьего ребенка. На данный момент они воспитывают 4-летнего Джорджа и 2-летнюю Шарлотту. Будущий ребенок займет пятое место в очереди на престолонасление (вдобавок к отцу и деду, принцу Уэльскому Чарльзу).

Несмотря на то, что появление племянника или племянницы отодвигает его на шестое место в очереди на трон, принц Гарри воспринял эту весь с радостью.

"Прекрасно! Я очень счастлив", - заявил он.
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