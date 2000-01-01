Кейт Миддлтон доставили в больницу Сент-Мэри

У супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон начались схватки, в связи с чем герцогиню Кембриджскую вместе с супругом доставили в лондонскую больницу Сент-Мэри на западе Лондона.
"Герцогиня приехала с герцогом Кембриджским на автомобиле в комплекс Lindo Wing больницы Сент-Мэри", - цитирует "Би-би-си" заявление Кенсингтонского дворца.
Напомним, что пара ожидает третьего ребенка. На данный момент они воспитывают 4-летнего Джорджа и 2-летнюю Шарлотту. Будущий ребенок займет пятое место в очереди на престолонасление (вдобавок к отцу и деду, принцу Уэльскому Чарльзу).
Несмотря на то, что появление племянника или племянницы отодвигает его на шестое место в очереди на трон, принц Гарри воспринял эту весь с радостью.