23.04 15:05 MIGnews.com

Кейт Миддлтон доставили в больницу Сент-Мэри

Поделиться

Все по теме

Комментарии

У супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон начались схватки, в связи с чем герцогиню Кембриджскую вместе с супругом доставили в лондонскую больницу Сент-Мэри на западе Лондона."Герцогиня приехала с герцогом Кембриджским на автомобиле в комплекс Lindo Wing больницы Сент-Мэри", - цитирует "Би-би-си" заявление Кенсингтонского дворца.Напомним, что пара ожидает третьего ребенка. На данный момент они воспитывают 4-летнего Джорджа и 2-летнюю Шарлотту. Будущий ребенок займет пятое место в очереди на престолонасление (вдобавок к отцу и деду, принцу Уэльскому Чарльзу).Несмотря на то, что появление племянника или племянницы отодвигает его на шестое место в очереди на трон, принц Гарри воспринял эту весь с радостью."Прекрасно! Я очень счастлив", - заявил он.