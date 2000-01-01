23.04 16:13 MIGnews.com

Израиль: Бесплатный Мундиаль в кафе и пабах

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Осталось совсем немного времени до праздника футбола — 14 июня будет сыгран первый матч Чемпионата мира по футболу. По оценкам туроператоров, не менее 10.000 израильтян отправятся в Россию, остальные будут смотреть футбол по телевизору, причем все игры Чемпионата мира будут транслироваться бесплатно, так как права на трансляцию приобрели Управление теле- и радиовещания и Корпорация общественного вещания. Вместе с этим, организаторы просмотров футбольных матчей, устраиваемых с целью получения прибыли, должны будут оплатить показ, причем не Корпорации общественного вещания, а Международной федерации футбола.В рамках подготовки к Чемпионату мира, Корпорация общественного вещания опубликовала правила, регулирующие организацию просмотров и определяющие, кто должен будет платить, а кто будет освобожден от оплаты даже в случае организации просмотра для тысяч зрителей. В конечном счете, согласно правилам, оплачивать организацию просмотров должны будут только организаторы, получающие коммерческую выгоду. К примеру, когда взимается плата за вход, или в рамках просмотра проводятся маркетинговые мероприятия спонсоров и рекламодателей, или зрителям предлагается приобрести еду и напитки. При этом правила не распространяется на кафе и пабы, где продажа еды и напитков является частью повседневной работы вне всякой связи с просмотром матчей. Организации просмотров в кинотеатрах или театрах требует особого разрешения.С точки зрения Корпорации, любая коммерческая или общественная организация может организовать просмотр для тысяч зрителей, если при этом организацию просмотра не оплачивают спонсоры и во время просмотра зрителям не предлагается приобрести еду и напитки. В том случае, если просмотр организован с целью получения прибыли, то с организаторов будет взиматься плата в зависимости от числа зрителей. Если число зрителей не превышает тысячу человек, то размер оплаты составит 1.000 долларов. От тысячи до двух тысяч зрителей — 2.000 долларов, от двух до пяти тысяч зрителей — 4.000 долларов, от пяти до десяти тысяч зрителей — 8.000 долларов, свыше десяти тысяч зрителей — 14.000 долларов.Ранее Корпорация общественного вещания вышла с тендером, в рамках которого предложила приобрести права на трансляцию 17 игр Чемпионата мира по футболу 2018, которые корпорация либо не сможет транслировать, либо не заинтересована в их трансляции. Принять участие в тендере могли только каналы, вещающие на открытой платформе, то есть каналы, входящие в пакет в декодере «Эйдан плюс». За игру на групповом этапе Корпорация просила получить не менее 450,000 шекелей, в одной восьмой финала минимальная цена составила 550.000 шекелей, в четверти финала — 650.000 шекелей. Минимальная стоимость трансляции матча за 3 и 4 места составила 500 тысяч шекелей. Тендер не вызвал большого интереса и только Кешет выразила готовность приобрести два матча. В результате в Корпорации приняли решение смягчить условия тендера, позволив принять в нем участие и каналам, транслирующим на платной платформе, к примеру, спортивным каналам.