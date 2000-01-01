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Ученые: самый сексуальный акцент - у ирландцев | Фото: Thinkstock24.04 00:21   MIGnews.com

Ученые: самый сексуальный акцент - у ирландцев

Для женщин голосовые способности мужчины находятся далеко не на последнем месте и, исходя из этого, ученым удалось выяснить, какие представители сильной половины обладают самым сексуальным голосом в мире, как пишет ladyportal.info.

Долгое время французский бархатный акцент считался одним из самых соблазнительных, но согласно недавним исследованиям, проведенным среди 5000 женщин, французы уступили свое первенство ирландцам.

Самым сексуальным среди прекрасной половины был признан грубоватый ирландский акцент. Как свидетельствуют результаты исследований, мужчины с таким произношением буквально могут свести с ума большинство женщин.

Вторую позицию голосового рейтинга заняли знойные итальянцы, третью — шотландцы. А французы оказались лишь на четвертом месте. Далее следуют: австралийцы, англичане, шведы, испанцы, валлийцы и американцы.

Также ученые выяснили, что 60% женщин легко поддаются соблазнению, если мужчина обладает приятным голосом, а 40% дам скорее пошли бы на секс с обладателем красивого соблазнительного акцента, чем с обладателем грубого неприятного голоса, независимо от его внешних данных.
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