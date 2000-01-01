24.04 01:18 MIGnews.com

В Лондонском марафоне приняли участие 40 тысяч человек

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37-й Лондонский марафон стартовал в 10 часов утра по местному времени в столице Великобритании, как сообщает ВВС.В марафоне приняли участие 40 тысяч человек, которым предстояло пробежать 42 километра после того, как герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри дали сигнал к началу забега.Помимо жителей столицы и просто любителей активного отдыха в марафоне также приняли участие знаменитости, известные спортсмены, а также инвалиды.Как сообщает ВВС, за всю историю лондонских марафонов сумма, собранная на благотворительные цели, превысила 600 миллионов фунтов стерлингов.