23.04 11:14 MIGnews.com

Лазерная эпиляция в салоне EPILAS

Каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть неотразимо и купаться во внимании мужчин. Добиться этого можно только через правильный уход за собой, который предполагает должное внимание своему лицу и телу. Важной составляющей ухода за своей внешностью является борьба с нежелательными волосами на теле, лучшим помощником в чём станет лазерная эпиляция от EPILAS – единственного круглосуточного салона в Москве.

Как проходит процедура?

Столичный салон EPILAS предлагает широкий спектр услуг по борьбе с нежелательной растительностью на лице и теле, используя самое современное оборудование и высокие технологии. Лазерная эпиляция может производиться на всём теле или на каких-то определённых участках – например, только на ногах или в области подмышек. Специалисты салона рекомендуют проходить процедуру ежемесячно от 6 до 8 раз – так эффект будет длительным и позволит забыть о болезненной депиляции и раздражении кожи поле бриться на срок до 10 лет! Лазерная эпиляция в салоне EPILAS проходит в комфортных условиях и в доброжелательной обстановке. Квалифицированный персонал обеспечивает психологически комфортный климат и охотно отвечает на любые вопросы об уходе за лицом и телом, об эффективных методиках борьбы с нежелательными волосами в любых зонах, в том числе, в деликатных. Здесь можно полностью расслабиться и довериться профессионалам.

Кому показана лазерная эпиляция?

Косметологи салона рекомендуют пройти курс процедур лазерной эпиляции представительницам прекрасного пола, которые по тем или иным причинам не могут делать обычную депиляцию или пользоваться станком для бритья. Причин у этого может быть множество – начиная от индивидуальных особенностей кожи, не позволяющих прибегать к бритью (проблема вросших волос, повышенная чувствительность кожи и т.д.) и заканчивая низким порогом болевой чувствительности. При повышенной чувствительности кожи обычная депиляция, которая сопровождается ярко выраженным болевым синдромом, противопоказана. И в таком случае лазерная эпиляция является чуть ли не единственным действенным способом надолго избавиться от нежелательной растительности на теле без боли и дискомфорта. Суть процедуры сводится к безболезненному воздействию на кожу лазером, в ходе чего волосяные луковицы «засыпают», и рост волос прекращается на длительное время. Прохождение полного курса процедур является гарантией стабильного долгосрочного эффекта.

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