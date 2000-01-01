Каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть неотразимо и купаться во внимании мужчин. Добиться этого можно только через правильный уход за собой, который предполагает должное внимание своему лицу и телу. Важной составляющей ухода за своей внешностью является борьба с нежелательными волосами на теле, лучшим помощником в чём станет лазерная эпиляция от EPILAS – единственного круглосуточного салона в Москве.
Столичный салон EPILAS предлагает широкий спектр услуг по борьбе с нежелательной растительностью на лице и теле, используя самое современное оборудование и высокие технологии. Лазерная эпиляция может производиться на всём теле или на каких-то определённых участках – например, только на ногах или в области подмышек. Специалисты салона рекомендуют проходить процедуру ежемесячно от 6 до 8 раз – так эффект будет длительным и позволит забыть о болезненной депиляции и раздражении кожи поле бриться на срок до 10 лет! Лазерная эпиляция в салоне EPILAS проходит в комфортных условиях и в доброжелательной обстановке. Квалифицированный персонал обеспечивает психологически комфортный климат и охотно отвечает на любые вопросы об уходе за лицом и телом, об эффективных методиках борьбы с нежелательными волосами в любых зонах, в том числе, в деликатных. Здесь можно полностью расслабиться и довериться профессионалам.
Косметологи салона рекомендуют пройти курс процедур лазерной эпиляции представительницам прекрасного пола, которые по тем или иным причинам не могут делать обычную депиляцию или пользоваться станком для бритья. Причин у этого может быть множество – начиная от индивидуальных особенностей кожи, не позволяющих прибегать к бритью (проблема вросших волос, повышенная чувствительность кожи и т.д.) и заканчивая низким порогом болевой чувствительности. При повышенной чувствительности кожи обычная депиляция, которая сопровождается ярко выраженным болевым синдромом, противопоказана. И в таком случае лазерная эпиляция является чуть ли не единственным действенным способом надолго избавиться от нежелательной растительности на теле без боли и дискомфорта. Суть процедуры сводится к безболезненному воздействию на кожу лазером, в ходе чего волосяные луковицы «засыпают», и рост волос прекращается на длительное время. Прохождение полного курса процедур является гарантией стабильного долгосрочного эффекта.