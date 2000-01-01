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Немцам посоветовали не брать смартфоны на ЧМ из-за шпионажа 24.03 08:29   MIGnews.com

Немцам посоветовали не брать смартфоны на ЧМ из-за шпионажа

Немецким чиновникам рекомендовали не брать с собой смартфоны на ЧМ-2018, если они решаться отправится в РФ в качестве болельщиков. Немецкое МВД предупредило, что е-устройства могут стать объектами шпионажа.

В инструкции советуют взять на мундиаль старый кнопочный мобильный без доступа к интернету и без списка служебных контактов.

Представитель регионального МВД Тобиас Дункель (Tobias Dunkel) сообщил, что чиновникам Германии и раньше советовали придерживаться этого правила при любых поездках в Россию.

Другой причиной издания инструкции стала необходимость оформлять Fan ID - паспорт болельщика. Это мера, придуманная в России, требует от иностранцев передачи в органы безопасности страны-хозяйки чемпионата персональных данных. Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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