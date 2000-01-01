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В Китае родился мальчик с тремя ногами | Фото:24.03 01:24   MIGnews.com

В Китае родился мальчик с тремя ногами

В Китае ребенку, родившемуся с тремя ногами, удалили лишнюю конечность.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Sun.

По данным издания, 11-месячный Сяо Фэй подвергся сложной хирургической операции в больнице Шанхая, которая длилась почти 10 часов.

Издание уточняет, что мать малыша во время беременности не проходила регулярные осмотры, поэтому врачи не смогли обнаружить близнеца-паразита до рождения мальчика и он появился на свет с тремя ногами.

После этого родители ребенка обратились за помощью в Шанхайский клинический центр общественного здравоохранения.


По словам хирурга Чэнь Цю. Состояние ребенка "очень сложное". Врач подчеркнул, что среднюю ногу Сяо Фэя пришлось удалить, так как она не выполняла никакой функции.

Отметим, что близнецы-паразиты появляются, когда однояйцевые близнецы не могут разделиться во время беременности, и это происходит примерно в одном случае из миллиона.
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