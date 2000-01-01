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Фото: Caviar 23.03 22:34   MIGnews.com

В честь победы Путина в РФ появились эксклюзивные iPhone

В РФ выпустили эксклюзивные модели iPhone Х с золотым покрытием, где выгравирован барельеф Владимира Путина в честь его победы на президентских выборах. Об этом сообщает компания Caviar, которая специализируется на люксовом отделе смартфонов.

"Этот телефон – это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент – мы одна команда", - говориться в сообщении фирмы.

Помимо изображения Путина на барельефе телефона выгравирован герб России и надпись "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".

Компания выпустила всего 76 экземпляров – в соотношении с количеством процентов, набранных Путины на выборах.

Фото: Caviar

Стоимость смартфона, дизайн которого в фирме уже назвали "вершиной эволюции", составить 269 тысяч рублей (около 4600 долларов).
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