23.03 22:34 MIGnews.com

В честь победы Путина в РФ появились эксклюзивные iPhone

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В РФ выпустили эксклюзивные модели iPhone Х с золотым покрытием, где выгравирован барельеф Владимира Путина в честь его победы на президентских выборах. Об этом сообщает компания Caviar, которая специализируется на люксовом отделе смартфонов."Этот телефон – это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент – мы одна команда", - говориться в сообщении фирмы.Помимо изображения Путина на барельефе телефона выгравирован герб России и надпись "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".Компания выпустила всего 76 экземпляров – в соотношении с количеством процентов, набранных Путины на выборах.Стоимость смартфона, дизайн которого в фирме уже назвали "вершиной эволюции", составить 269 тысяч рублей (около 4600 долларов).