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instagram.com 23.03 23:29   MIGnews.com

Дита фон Тиз поделилась пикантным фото

Дита фон Тиз часто публикует в своем фотоблоге горячие кадры, на которых она позирует в нижнем белье или откровенных сценических нарядах.

На этот раз Дита выложила фото, на котором она запечатлена в черном бельевом комплекте, в длинных перчатках и остроносых туфлях, пишет ТСН.




Традиционная прическа в стиле ретро и красная помада на губах завершили сексуальный образ дивы бурлеска.

Ранее фон Тиз показала снимок с прогулки по лесу, для которой она надела синий свитер и длинную юбку с яркими цветочными аппликациями.

Favorite weekend holiday, a log cabin in the woods. 🌲🐿

Публикация от Dita Von Teese (@ditavonteese)



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