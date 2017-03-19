23.03 23:29 MIGnews.com
Дита фон Тиз поделилась пикантным фото
Дита фон Тиз часто публикует в своем фотоблоге горячие кадры, на которых она позирует в нижнем белье или откровенных сценических нарядах.
На этот раз Дита выложила фото, на котором она запечатлена в черном бельевом комплекте, в длинных перчатках и остроносых туфлях, пишет ТСН
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Традиционная прическа в стиле ретро и красная помада на губах завершили сексуальный образ дивы бурлеска.
Ранее фон Тиз показала снимок с прогулки по лесу, для которой она надела синий свитер и длинную юбку с яркими цветочными аппликациями.
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