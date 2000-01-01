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скриншот с видео 23.03 22:34   MIGnews.com

Ящерица прервала теннисный матч в Майями

Крупная ящерица прервала матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы.



Сначала игуана забралась на табло, а затем оказалась на корте. Игроки ящерицы не испугались: Хаас снимал происходящее на телефон, а Веселы переводил дух на скамейке.

Игра возобновилась после того, как рептилию поймали.

В итоге немец уступил чеху в трех сетах (7:6 (5), 3:6, 5:7).
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