23.03 22:34 MIGnews.com

Ящерица прервала теннисный матч в Майями

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Крупная ящерица прервала матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы.Сначала игуана забралась на табло, а затем оказалась на корте. Игроки ящерицы не испугались: Хаас снимал происходящее на телефон, а Веселы переводил дух на скамейке.Игра возобновилась после того, как рептилию поймали.В итоге немец уступил чеху в трех сетах (7:6 (5), 3:6, 5:7).