24.03 05:42 MIGnews.com

Россияне назвали самую приемлемую для себя форму правления

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Большинство граждан России среди всех форм правления предпочитают республику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). В поддержку этого государственного строя высказались 88% респондентов.Также большинство опрошенных (68%) высказались против монархии. При этом в 2006 году таковых насчитывалось 66%, в 2015 – 67%.Не возражают против перехода власти в стране по наследству 22% граждан России, однако они по-прежнему не видят в стране достойного кандидата на роль царя. В то же время 6% опрошенных заявили, что такой человек есть.Напомним, недавно глава Крыма Сергей Аксенов в эфире одного из местных телеканалов заявил о необходимости восстановления монархии в России, так как, по его словам, стране не подходит демократия в том виде, в котором ее преподносят западные СМИ.Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что президент достаточно прохладно относится к подобным инициативам и уже неоднократно подчеркивал свою позицию по этому вопросу.