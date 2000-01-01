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Отец сына Джоли объявился и хочет видеть ребенка23.03 21:56   MIGnews.com

Отец сына Джоли объявился и хочет видеть ребенка

В Камбодже объявился биологический отец приемного сына Анджелины Джоли Медокса, передает The Daily Mail. Мужчина заявил, что до сих пор является, по документам, отцом мальчика.

Издание сообщает, что в свое время, решив усыновить мальчика, Джоли проверила, что у него нет матери. Известно, что женщина, родившая Медокса, умерла при родах. После этого ребенок оказался в сиротском приюте.

Недавно выяснилось, что Медокс является лишь наполовину сиротой - биологический отец мальчика жив, и зовут его - Маун Сарат. Он - директор одной из благотворительных организаций и выражает желание увидеться с сыном.

"По документам он все еще мой сын. Она так и не разобралась с этим. Я был бы счастлив, если бы она больше никогда не появлялась в Камбодже", - прокомментировал ситуацию Сарат.

Напомним, что ныне Медоксу 15 лет, и он старший из детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Прошло уже более 10 лет, как Джоли, будучи тогда замужем за Билли Бобом Торнтоном, его усыновила. На тот момент его было лишь 7 месяцев.
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