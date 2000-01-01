23.03 20:23 MIGnews.com

Спать придется меньше: Израиль переходит на летнее время

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Напоминаем, что в пятницу, 23 марта, Израиль перейдет на летнее время, то есть в 2 часа ночи стрелка часов передвинется сразу до 3 часов. Таким образом завершится период зимнего времени, который длился 145 дней – с 30 октября.По летнему времени Еврейское государство проживет ровно 219 дней – до 28 октября.Напомним, что длительность летнего времени в Израиле было продлено по решению бывшего министра МВД Гидеона Саара, который, спустя много лет трений с религиозными партиями, на основании выводов своей комиссии продлил летнее время на три недели.По оценкам экономистов это привело к экономии бюджетных средств на 300 млн. шекелей.