Ребенок снял с Папы Римского пилеолус

В Сети опубликовано видео с встречи Папы Римского Франциска с верующими, в ходе которой маленькая девочка, которую поднесли к Папе, внезапно стащила с его головы белую шапочку – пилеолус.
Как оказалось, католический блоггер с никнеймом @MouitainButorac привел свою внучку на встречу верующих с Папой. Ребенка поднесли к понтифику, который поцеловал ее. Внезапно девочка протянула руку и стащила с головы Папы белый головной убор.
Шапочку тут же вернули обратно Папе. Сам Франциск отнесся к происшедшему с юмором.