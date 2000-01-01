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скриншот с видео 24.03 01:30   MIGnews.com

Ребенок снял с Папы Римского пилеолус

В Сети опубликовано видео с встречи Папы Римского Франциска с верующими, в ходе которой маленькая девочка, которую поднесли к Папе, внезапно стащила с его головы белую шапочку – пилеолус.

Как оказалось, католический блоггер с никнеймом @MouitainButorac привел свою внучку на встречу верующих с Папой. Ребенка поднесли к понтифику, который поцеловал ее. Внезапно девочка протянула руку и стащила с головы Папы белый головной убор.

Шапочку тут же вернули обратно Папе. Сам Франциск отнесся к происшедшему с юмором.



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