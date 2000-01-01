Клинт Иствуд поддержит Блумберга на выборах президента

По словам актера, он считает себя "либертарианцем". Иствуд добавил, что уважает других людей и их убеждения, но устал от "эры политкорректности", во время которой "люди обвиняют друг друга в расизме по поводу и без".
Режиссер считает, что в американской политике происходит много всего плохого. Так, хотя он одобряет "определенные вещи", которые совершил нынешний президент США, Иствуд хочет, чтобы американский лидер действовал "более благородно, без твиттов и оскорблений".
"Я лично хотел бы, чтобы он не доводил себя до такого уровня. Лучшее, что мы можем сделать, – это просто привезти туда Майка Блумберга", – отметил Иствуд.