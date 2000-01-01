Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Саакашвили думает о сыне: призвал к защите от коронавируса 24.02 16:53   MIGnews.com

Саакашвили думает о сыне: призвал к защите от коронавируса

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям этой страны с просьбой сделать все для того, чтобы смертельно опасный коронавирус не проник в эту страну.

По его словам, правительство должно закрыть авиасообщение с Ираном, в котором сейчас бушует эпидемия нового типа коронавируса. Также оно должно сократить попадание в Грузию граждан Исламской республики.

Саакашвили отметил, что не является ксенофобом. Он признался, что преследует личные мотивы. "В Тбилиси живет и учится мой сын", - отметил он, пишет Myseldon.

При этом он напомнил, что в Грузии живут и другие дети. Он также напомнил, что в марте в связи с праздником Новруз в Грузии по-традиции ожидают приезд от 40 до 50 тысяч граждан Ирана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:56
В Ухане остаются 44 российских студента
17:55
Беннетт: если надо, начнем жесткую кампанию в Газе
17:35
Украина и РФ "договорятся между собой", - Трамп
17:29
Эшколь: жителям нужно оставаться возле бомбоубежищ
17:26
Новое оповещение в Ашкелоне
17:17
ЦАХАЛ мощно ответил на ракетные обстрелы
17:14
Лапид: хватит сдерживаться, нужно жестко ответить Газе  
17:12
"Исламский джихад": обстрел Израиля – ответ за Дамаск
17:08
Сирены в Сдероте и возле Газы
16:59
В Германии машина наехала на толпу людей: есть раненые
16:29
Сирены в Ашкелоне и возле Газы
16:11
Гончарук: Украина подготовлена к выявлению коронавируса
15:50
Прекращены все полеты на Канарские острова  
15:29
ЦАХАЛ атаковал базу "Исламского джихада"  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus