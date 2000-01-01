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Курпатова обвинили в сексизме: скандал набирает обороты | Фото:23.02 15:05   MIGnews.com

Курпатова обвинили в сексизме: скандал набирает обороты

Известного российского психотерапевта Андрея Курпатова обвинили в сексизме и защите абьюзера.

Его бывшая жена узнала об обвинениях и дала объяснение, передает Мedialeaks.

В частности, журналистка и специалистка по PR Лидия Панова, которая на него работала в интеллектуальном кластере "Игры разума" в Санкт-Петербурге, рассказала о харассменте. Она начала работать на Курпатова в январе 2017 года.

17 февраля Панова опубликовала пост, в котором обвинила генерального директора Виталия Соколова в оскорблениях и домогательствах. Отказ директору привел к агрессии, хамству и вынужденному увольнению. Она подтвердила свои словам скриншотами переписки.

По словам женщины, она неоднократно жаловалась на происходящее самому Курпатову, но никакой реакции не дождалась и решила уволиться из компании.

"По итогам внутреннего расследования — я уволилась осознанно (фальсификация и клевета), абьюз в отношении сотрудников был затёрт, как и многие другие факты. Была попытка очернить мою репутацию чужими руками — якобы негативное письмо обо мне, разосланное одним из уважаемых директоров, с которым я работала после (есть опровержение, вообще не имею никаких претензий к данному руководителю)", – рассказала она.

По словам Пановой, при попытке доказать свою правоту лично Курпатову, она "наткнулась на сексизм, фальсификацию фактов, бездействие, глумление и отказ принимать меры к руководству".

Что примечательно, Соколов назвал представленные переписки фейком. Бывшая жена Курпатова, сценаристка Лилия Ким, также не осталась в стороне. По ее словам, противники бывшего мужа попытались "докопаться до Андрея через нее".



"За ночь меня тэгнули в куче тупых обсуждений, докапывающих Андрея Владимировича из-за меня по двум причинам: 1) что он на мне женился (20 лет назад) 2) что он со мной развелся (девять лет назад). Про «ущерб бедной девочке» много слов куриным помётом, который у хейтеричек вместо мозга", – отметила она.

По ее словам, Курпатов не нарушал кодексов терапевта и был скорее жертвой в их отношениях. Он был четыре года ее терапевтом в клинике неврозов им. Павлова. А поженилась пара через три года. Она добавила, что муж был "взрослым" в отношениях, а причиной развода стало то, что она "решила сыграть в Анну Каренину".


Андрей Курпатов — известный российский врач-психотерапевт, автор книг и ведущий ток-шоу по психологии. Кроме того, мужчина — владелец интеллектуального кластера «Игры разума» в центре Санкт-Петербурга: в этот комплекс входят конференц-центр, собственный ресторан и гастробар, бутик-отель, студия красоты и издательство.


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