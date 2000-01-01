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Британка сняла квартиру в обмен на интим, но не расплатилась | Фото:24.02 04:27   MIGnews.com

Британка сняла квартиру в обмен на интим, но не расплатилась

Жительница Великобритании сняла жилье в обмен на секс-услуги хозяину жилья, но когда настал час расплаты, вежливо извинилась и удалилась.

Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает The Independent.

По словам женщины, ей просто негде было жить, и она была согласна на любые условия.

Девушка выразила огромную благодарность собственнику квартиры за то, что он "не взял плату силой", а позволил ей спокойно уйти.

Издание отмечает, что сейчас в Великобритании много рекламы, предлагающей крышу над головой бездомным в обмен на оказание интим-услуг. При этом, лица, размещающие такие объявления, считают это вполне нормальным.

В Великобритании предложение и спрос на подобные сделки постоянно растет. Это связано с жилищным кризисом в стране, в результате которого много людей осталось без крова.
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