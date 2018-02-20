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Роботы заменят немцев 24.02 03:13   MIGnews.com

Роботы заменят немцев

Немецкие специалисты из Института Фраунгофера занялись исследованием возможности использования роботов для автоматической уборки огурцов.

Отмечено, что роботы, находящиеся на стадии разработки оснастят системой тактильного восприятия, которая имитирует движения человека. Новаторы думают и верят, что такие машины будут обладать высокой производительностью наряду с надежностью и экономической эффективностью.

Самая главная цель разработки роботов-сборщиков заключается в идентификации огурцов, которые спрятались под зелеными листьями, и последующей качественной уборке плодов, пишет Кадем.

Наличие системы технзрения и мультиспектральных камер дало возможность первым прототипам обнаруживать около 95% огурцов.
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