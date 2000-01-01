23.02 22:42 MIGnews.com

Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс

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Оскандалившийся голливудский продюсер Харви Вайнштейн принес свои извинения актрисам Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Как пишет Variety, его адвокаты обернули высказывания артисток о том, что он их не домогался, в защиту кинематографиста."Вайнштейн признает ценный вклад Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в обсуждение и приносит им свои извинения. В будущем Вайнштейн посоветовал своему адвокату не использовать конкретные имена, даже если они находятся в общем доступе", - отметили представители кинематографиста.Речь идет об иске против продюсера, с чего и началась всемирная волна борьбы с сексуальными домогательствами и изнасилованиями.