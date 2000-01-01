Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









24.02 00:34   MIGnews.com

Илон Маcк назвал пароль от всемирной сети Wi-Fi

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал пароль от всемирной сети Wi-Fi.

Никому не говорите, но пароль от Wi-Fi – "марсиане", — написал Маск в Twitter.

Его подписчики оценили шутку Маска и ответили ему в его же манере.

"Пароль из восьми символов устарел, Илон. Пожалуйста, поменяйте его на martiansaresexy (марсиане сексуальны.)",— написал один из подписчиков.

"К сожалению, я с Плутона", - продолжил bunny.

Напомним, в четверг с космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b вместе с испанским телекоммуникационным спутником Paz.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:38
Россия отправила в Сирию еще два Су-57
10:07
Более 20 афганских военных погибли при атаке талибов
09:44
ПА возмущены датой переноса посольства США
09:13
Четыре человека погибли во время поисков сокровищ миллионера
08:52
Израильтянка задержана в аэропорту Баку с патронами в сумке
08:34
Трамп: палестино-израильский конфликт - самый сложный в мире
08:11
В столице Сомали прогремели два взрыва: погибли 18 человек
07:54
Нетаниягу приветствовал решение США о переносе посольства
07:36
Трамп считает правильным решение о переносе посольства
04:27
Британка сняла квартиру в обмен на интим, но не расплатилась
03:13
Роботы заменят немцев
02:04
Компания Airbus создала первое летающее такси
01:48
Ученые хотят создать роботов с искусственным интелектом
23:41
Мексика: в подводной пещере обнаружено кладбище майя
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus