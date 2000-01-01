24.02 00:34 MIGnews.com

Илон Маcк назвал пароль от всемирной сети Wi-Fi

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Глава компании SpaceX Илон Маск назвал пароль от всемирной сети Wi-Fi.Никому не говорите, но пароль от Wi-Fi – "марсиане", — написал Маск в Twitter.Его подписчики оценили шутку Маска и ответили ему в его же манере."Пароль из восьми символов устарел, Илон. Пожалуйста, поменяйте его на martiansaresexy (марсиане сексуальны.)",— написал один из подписчиков."К сожалению, я с Плутона", - продолжил bunny.Напомним, в четверг с космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b вместе с испанским телекоммуникационным спутником Paz.