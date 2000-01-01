23.02 14:41 MIGnews.com

Тель-авивский марафон: Кениец опять победил

מרתון ת"א: כוחות מד"א שהיו ערוכים משעות הבוקר המוקדמות עם מאות חובשים ופאראמדיקים שנפרסו לאורך המסלולים ובאוהל המרפאה שבנקודת הסיום בשיתוף צוותים מאיכילוב, העניקו טיפול ופינו לבי"ח 36 רצים ורצות: 1 קשה, 1 בינוני ו34 קל. בנוסף, הצוותים העניקו טיפולי מרפאה במסלולים ובאוהל מרפאה. pic.twitter.com/17cZDFrBcK — מגן דוד אדום (@mda_israel) 23 февраля 2018 г.

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