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Тель-авивский марафон: Кениец опять победил | Фото: GeorgeDement/Flickr23.02 14:41   MIGnews.com

Тель-авивский марафон: Кениец опять победил

В Тель-Авиве завершился ежегодный марафон, победителем которого уже традиционно стал представитель "черного континента" – на преодоление всей 42-километровой трассы кенийцу Эрнест Кабани понадобилось 2 часа 19 минут 53 секунд, что на 9 минут дольше установленного его соотечественником рекорда.

Вторым финишировал эфиоп Соломон Бирто, "опоздавший" на 23 секунды.



В целом участие в спортивном мероприятии приняли около 40 000 бегунов из Израиля и из-за рубежа.

Начался марафон в 6 утра на бульваре Роках. Трасса проходила через бульвар Ротшильд, городские порт и пляжи, набережную, парк Яркон, улицу Дизенгофф, площадь Рабина, улицы Ха-Яркон и Ибн-Габироль, Старый Яффо и порт Яффо. Дорожное движение на маршруте постепенно возобновляется с 13:30.

Все желающие могли поучаствовать в одном из зачетов: полном (42,195 км) или полумарафоне (21,1 км), 10- либо даже 5-километровом забеге. Отдельно проходил полумарафон для инвалидов, а также минимарафон для детей.




К сожалению, не обошлось без травм - всего помощь спасателей понадобилась 36 участникам марафона. Как сообщили в Маген Давид Адом, 40-летнего украинского туриста в тяжелом состоянии увезли на "скорой" с тепловым ударом, остальным оказалось достаточно помощи на месте.
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