23.02 12:12 MIGnews.com

Певица ответила BDS: отмена моего концерта - антисемитизм

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Американская певица Азалия Бэнкс поставила на место активистов антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions, которые пытались добиться от нее отмены запланированного через пару месяцев концерта.Всемирно известная рэп-исполнительница напомнила о том, что в первую очередь она – певица, а не политик и не несет ответственности за внешнюю политику своего государства."Мои фанаты в Израиле годами ждали, пока я приеду. Я тоже живу в стране, у которой есть свои проблемы, но я не возлагаю на своих американских фанатов ответственность за проблемы нашей страны, и не отказываю им в праве на хорошее времяпровождение. Мы есть во всем мире, дорогуша. Наша связь превыше политики, мы связаны музыкой и любовью. Отмена моего концерта будет абсолютно антисемитским решением. Я не собираюсь этого делать", - ответила 26-летняя артистка на очередное такое предложение в своем Instagram.Стоит отметить, что под фотографией Азалии развязалась настоящая баталия, в которой от призывов конкретно к самой певице израилененавистники перешли к откровенно антисемитским заявлениям.Стоимость билетов на концерт, который состоится в тель-авивском клубе Barby 7 мая, составляет от 215 до 240 шекелей.