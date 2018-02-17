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Певица ответила BDS: отмена моего концерта - антисемитизм | Фото: The 405 (Music & Art)/Flickr23.02 12:12   MIGnews.com

Певица ответила BDS: отмена моего концерта - антисемитизм

Американская певица Азалия Бэнкс поставила на место активистов антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions, которые пытались добиться от нее отмены запланированного через пару месяцев концерта.

Всемирно известная рэп-исполнительница напомнила о том, что в первую очередь она – певица, а не политик и не несет ответственности за внешнюю политику своего государства.

"Мои фанаты в Израиле годами ждали, пока я приеду. Я тоже живу в стране, у которой есть свои проблемы, но я не возлагаю на своих американских фанатов ответственность за проблемы нашей страны, и не отказываю им в праве на хорошее времяпровождение. Мы есть во всем мире, дорогуша. Наша связь превыше политики, мы связаны музыкой и любовью. Отмена моего концерта будет абсолютно антисемитским решением. Я не собираюсь этого делать", - ответила 26-летняя артистка на очередное такое предложение в своем Instagram.

Стоит отметить, что под фотографией Азалии развязалась настоящая баталия, в которой от призывов конкретно к самой певице израилененавистники перешли к откровенно антисемитским заявлениям.

Стоимость билетов на концерт, который состоится в тель-авивском клубе Barby 7 мая, составляет от 215 до 240 шекелей.
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