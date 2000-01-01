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24.02 00:16   MIGnews.com

Наоми Кэмпбелл ошеломила своим появлением на Brit Awards

46-летняя модель знает, в каком наряде она будет выглядеть великолепно. Иногда "черная пантера" делает ставку на свою сексуальность, подчеркивая ее откровенными нарядами, что она и сделала на церемонии Brit Awards.

Наоми Кэмпбелл появилась перед фотокамерами в боди цвета металлик, которое идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру, и в босоножках на каблуках и с черной шнуровкой.

Свой провокационный образ "черная пантера" дополнила небольшим серебряным браслетом и кольцом с камнями. Красивый вечерний макияж и волосы, уложенные набок, добавили Наоми сексуальности.

В таком виде Кэмпбелл вышла на сцену, где вместе с телеведущим Джонатаном Россом объявила победителя в номинации "Мировой успех" - им стала Адель. Такой откровенный образ Наоми шокировал многих присутствующих в зале, передает ТСН.
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