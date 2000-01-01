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instagram.com 24.02 03:11   MIGnews.com

"Королева порно" резко высказалась о мусульманах

Порнозвезда Дженна Джеймсон также известна как "королева порно", начала громко высказываться относительно мусульман и ку-клукс-клана.

В частности, свои мысли она публикует в соцсети Twitter.

Что касается мусульман, то Дженна их довольно резко раскритиковала, назвав в частности ислам совсем не мирной религией. Также она отметила, что не согласен с идеологией этой религии и всем тем, что они представляют, пишет ТСН.

"Я не "ненавижу" их. Я не согласна с абсолютно всем, что они представляют, и я абсолютно не боюсь высказать свое мнение".
"Повторяйте за мной. Мусульмане насилуют группами".

"Не изменяйте ворота. Я говорю об эпидемии насилия мусульманами. Но перед тем, как вы дадите мне умственно отсталый христианский аргумент о террористах, проверьте сначала факты".

Затем она начала говорить о представителей ку-клукс-клана, говоря, что они не были террористами, ведь не исповедовали религию.

"Следовал ли ку-клукс клан религии, которая заказывала смерть отступников? Когда последний раз мы видели, как члены клана безбожников подрывали?".
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