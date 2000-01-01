Австралиец отметил 100-й день рождения с сотней женщин
100 лет с сотней женщин встретил австралиец Дуг Канингем. Так осуществилась юношеская мечта времен Второй мировой войны, как сообщает ТСН.
Во время войны, тогда еще офицер британской армии, среди джунглей Индии он решил подбодрить солдат и стал спрашивать, что они будут делать на родине, когда вернутся.
"И тут один парень встает и спрашивает: "Сэр, простите, но вы сами, что хотите делать, когда закончится война?". Я сел и говорю: "Ну, надеюсь, я доживу до 100 лет. И приглашу на вечеринку 100 девушек", - рассказывает именинник.
В Британию он так и не вернулся, остался жить в австралийском городке Свенси. Одна из продавщиц местного магазина спросила его, сколько ему лет. Тогда Канингем и вспомнил о своей старой шутке.
"Я сказал: "Скоро мне 100 стукнет". И сказал, что надеюсь, что на вечеринку придет 100 девушек. А она с коллегами тогда говорит: "Посмотрим, соберем ли мы до 100 девушек". Так все и началось", - говорит Канингем .
В итоге собрались едва ли не все женщины города и, ожидая именинника, комплиментов не жалели. Канингема торжественно называют королем Свенси и поют, как для президента.
Никаких секретов долголетия, как говорит Канингем, у него нет. Только простой девиз: люби жизнь, работай мозгом, поменьше смотри телевизор. И чаще общайся с людьми.