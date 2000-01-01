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Планшет или фаблет? 23.02 07:42   MIGnews.com

Планшет или фаблет?

Какое устройство купить для регулярного использования? Ведь и фаблет, и планшет имеют практически идентичный набор функций.
На данный момент рынок планшетных компьютеров можно считать перенасыщенным. Если вплоть до 2014 года рост спрос на планшеты демонстрировал рекордные темпы, в среднем 30% в год по данным Digitimes Research, то сейчас ситуация для них плачевная. Тем не менее, до сих пор ассортимент моделей планшетов огромен: в этом можно убедитьсяна Апорте. Но есть ли у смартфонов с большим экраном шанс потеснить планшетные компьютеры?

Ситуация с фаблетами несколько другая: популярность таких устройств растет и производители не устают анонсировать мобильные устройства с большим экраном.

Ценовая политика

У планшетов ценовой разброс шине, нежели у фаблетов. К примеру, смартфон с небольшим, средним и крупным экраном можно в среднем приобрести за 350, 400, 450 долларов соответственно. Если приводить эти цифры для планшетов, они будут равны 300, 500, 800 долларам. Ценовая политика на планшеты и фаблеты значительно отличается. По мере увеличения диагонали планшета цена значительно растет, а в случае с фаблетами рост цены не превышает 15%.

Камера

В данном случае очевидное лидерство за фаблетами, в которых разрешение основной камеры составляет от 8 до 20 Мп. Планшеты значительно отстают: от 3 до 7 Мп. Большинство пользователей не воспринимает камеру планшета всерьез.

Продолжительность работы

И в этом случае лидерство за фаблетами. Хороший смартфон может проработать без подзаряда до 12 часов, планшет способен на 7-8 часов автономной работы, а иногда заряда не хватает даже на полноценный рабочий день.

Начинка

Смартфонам с большим экраном, как правило, достается флагманская начинка (мощный процессор, хороший видеоускоритель, большой объем оперативной памяти), качественная начинка для планшетов встречается зачастую только в моделях с диагональю от 9 дюймов.

Размер экрана

Пожалуй, это единственное преимущество планшета перед фаблетом. Большой экран позволяет просматривать фото, видео, работать с приложениями за ним удобней, однако такое устройство не помещается в одной руке, как фаблет.

Если выбирать между фаблетом и небольшим планшетом, лидерство однозначно за фаблетом, но если нужно устройство с большим экраном, то лучше потратить больше средств и приобрести планшет.
Выгодней всего сделать это при помощи сайта http://www.aport.ru/, где очень удобный поиск, а также хорошая возможность для сравнения цен.
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