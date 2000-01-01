Планшет или фаблет?

Какое устройство купить для регулярного использования? Ведь и фаблет, и планшет имеют практически идентичный набор функций.
На данный момент рынок планшетных компьютеров можно считать перенасыщенным. Если вплоть до 2014 года рост спрос на планшеты демонстрировал рекордные темпы, в среднем 30% в год по данным Digitimes Research, то сейчас ситуация для них плачевная. Тем не менее, до сих пор ассортимент моделей планшетов огромен: в этом можно убедитьсяна Апорте. Но есть ли у смартфонов с большим экраном шанс потеснить планшетные компьютеры?
Ситуация с фаблетами несколько другая: популярность таких устройств растет и производители не устают анонсировать мобильные устройства с большим экраном.
Ценовая политика
У планшетов ценовой разброс шине, нежели у фаблетов. К примеру, смартфон с небольшим, средним и крупным экраном можно в среднем приобрести за 350, 400, 450 долларов соответственно. Если приводить эти цифры для планшетов, они будут равны 300, 500, 800 долларам. Ценовая политика на планшеты и фаблеты значительно отличается. По мере увеличения диагонали планшета цена значительно растет, а в случае с фаблетами рост цены не превышает 15%.
Камера
В данном случае очевидное лидерство за фаблетами, в которых разрешение основной камеры составляет от 8 до 20 Мп. Планшеты значительно отстают: от 3 до 7 Мп. Большинство пользователей не воспринимает камеру планшета всерьез.
Продолжительность работы
И в этом случае лидерство за фаблетами. Хороший смартфон может проработать без подзаряда до 12 часов, планшет способен на 7-8 часов автономной работы, а иногда заряда не хватает даже на полноценный рабочий день.
Начинка
Смартфонам с большим экраном, как правило, достается флагманская начинка (мощный процессор, хороший видеоускоритель, большой объем оперативной памяти), качественная начинка для планшетов встречается зачастую только в моделях с диагональю от 9 дюймов.
Размер экрана
Пожалуй, это единственное преимущество планшета перед фаблетом. Большой экран позволяет просматривать фото, видео, работать с приложениями за ним удобней, однако такое устройство не помещается в одной руке, как фаблет.
Если выбирать между фаблетом и небольшим планшетом, лидерство однозначно за фаблетом, но если нужно устройство с большим экраном, то лучше потратить больше средств и приобрести планшет.
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