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flickr 23.02 13:36   MIGnews.com

Горбачев продает виллу в Баварских Альпах

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварских Альпах, ее стоимость оценивается в несколько миллионов евро, сообщают немецкие СМИ.

Вилла Hubertus-Schlössl, которую семья экс-президента прибрела около десяти лет назад, находится в живописном месте на берегу озера Тегернзее.

Вилла имеет три этажа и площадь около 600 квадратных метров. Она была построена в начале XX века, площадь прилегающего участка – примерно 2,5 тысячи квадратных метров.

СМИ отмечают, что усадьбой могут заинтересоваться "лишь в высшей степени платежеспособные клиенты".

Мэр коммуны Роттах-Эгерн, в которой расположена усадьба заявил, что когда Горбачев бывал в своей вилле, он вел очень уединенный образ жизни. В последнее время 86-летний владелец редко наведывался в свое поместье на озере из-за проблем со здоровьем.
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