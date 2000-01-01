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YouTube 23.02 12:54   MIGnews.com

Япония и наследный принц готовятся к отречению императора

Кронпринц Японии Нарухито отмечает свой 57-й день рождения в четверг, 23 февраля, с обещанием следовать по стопам своего отца.

Нарухито является первым в очереди на трон Хризантемы Японии и сменит императора Акихито, которому на данный момент 83 года.

Акихито в августе прошлого года выразил желание отречься от трона, ссылаясь на свой возраст и состояния здоровья, которые могут ограничить его способность выполнять его обязанности в качестве императора. Правительство в настоящее время обсуждает специальный закон, чтобы позволить императору Акихито отречься от трона.

"Я хотел бы продолжать делить радости и горести моего народа", - сказал Нарухито в своем послании по случаю дня рождения, опубликованном в четверг, 23 февраля.

Если закон будет принят, Акихито будет первым императором, отрекшимся от трона с времен императора Кокаку 200 лет назад. По сообщениям СМИ, чиновники предполагают отречение в конце 2018 года, когда Акихито исполнится 85 лет и празднование 30-лет на троне.
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