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Шоссе №1 закрыто для движения | Фото:23.01 10:00   MIGnews.com

Шоссе №1 закрыто для движения

Утром, 23 января, шоссе №1 было перекрыто из-за визита мировых лидеров в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста.

В частности, закрыто движение транспорта на участке от развязки Шапирим до перекрестка Сады Сахарова, передает "Аруц Шева".

Также перекрыты развязки, ведущие к этому участку, в восточном направлении. Водителям рекомендуется воспользоваться шоссе №443.

Также перекрыто шоссе №6 от развязки Бен-Шемен в южном направлении. В пределах Иерусалима многие улицы также будут периодически блокироваться в течение относительно коротких промежутков времени в течение дня.


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