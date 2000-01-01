Шоссе №1 закрыто для движения

Утром, 23 января, шоссе №1 было перекрыто из-за визита мировых лидеров в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста.
В частности, закрыто движение транспорта на участке от развязки Шапирим до перекрестка Сады Сахарова, передает "Аруц Шева".
Также перекрыты развязки, ведущие к этому участку, в восточном направлении. Водителям рекомендуется воспользоваться шоссе №443.
Также перекрыто шоссе №6 от развязки Бен-Шемен в южном направлении. В пределах Иерусалима многие улицы также будут периодически блокироваться в течение относительно коротких промежутков времени в течение дня.