23.01 07:25 MIGnews.com

Видео: голубой метеорит над шоссе №6

מטאור או לא? הבזק אור כחול ענק נראה אתמול בשמיים בסביבות עשר בלילה מעל כביש 6 סמוך למחלף עירון צפונה. דיווחים רבים התקבלו במוקד הארצי של המשטרה כשבינתיים אין הסבר לתופעה

(אורלי אלקלעי; צילום: פעילות מבצעית) pic.twitter.com/SZo1whhtPq — כאן חדשות (@kann_news) January 22, 2020

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Во вторник, 21 января, в Израиле запечатлели на камеру яркую голубую вспышку в небе над шоссе №6, в районе перекрестка Ирон.Соответствующее видео обнародовали в сети, предположив, что это упал метеорит.Природное явление произошло во время бури, которая бушевала в этом районе. Водитель по имени Ори ехал по шоссе, когда внезапно увидел синий шар."Все небо было синим. Видео не отображает всю красоту и силу того, что произошло. Я потерял дар речи", – рассказал очевидец 12 каналу.Соответствующее явление можно было наблюдать в небе около 22:00. В свою очередь, израильская астрономическая ассоциация заявила, что падение метеора было зафиксировано в трех странах 144 раз. Предположительно, объект был очень большим.