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Видео: редкое природное явление запечатлели над Израилем | Фото:23.01 07:25   MIGnews.com

Видео: голубой метеорит над шоссе №6

Во вторник, 21 января, в Израиле запечатлели на камеру яркую голубую вспышку в небе над шоссе №6, в районе перекрестка Ирон.

Соответствующее видео обнародовали в сети, предположив, что это упал метеорит.

Природное явление произошло во время бури, которая бушевала в этом районе. Водитель по имени Ори ехал по шоссе, когда внезапно увидел синий шар.

"Все небо было синим. Видео не отображает всю красоту и силу того, что произошло. Я потерял дар речи", – рассказал очевидец 12 каналу.

Соответствующее явление можно было наблюдать в небе около 22:00. В свою очередь, израильская астрономическая ассоциация заявила, что падение метеора было зафиксировано в трех странах 144 раз. Предположительно, объект был очень большим.


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