Сырники к завтраку по рецепту Сергея Джуренко

Вкусные, ароматные, румяные сырники - любимое блюдо многих гурманов и обычных любителей вкусненького. Для приготовления такого лакомства требуется минимум времени и продуктов, а процесс приготовления отличается предельной простотой. Но несмотря на этот факт, хорошие сырники получаются далеко не у всех хозяек. Приготовить лакомство, имеющее привлекательный вид, аппетитный аромат и отменный вкус, помогут рецепты опытного повара Сергея Джуренко.
Хорошие рецепты для любой хозяйки
Сергей Джуренко - известный кулинар с огромным опытом работы, готовый делиться профессиональными секретами со всеми хозяйками. Расположенный здесь блог Сергея насчитывает более 800 рецептов блюд из разных кухонь мира, приготовленных из доступных для жителей нашей страны продуктов. Отдельный раздел, в котором представлены разные рецепты сырников, также присутствует в блоге кулинара. Используя рецепты Джуренко, можно узнать, как приготовить не только классический вариант лакомства, но и сырники с манкой, изюм или сметаной.
Помимо общих рецептов в блоге кулинара также можно найти советы, позволяющие на отлично справиться с приготовлением блюда. Хотите научиться готовить фирменные сырники? Тогда следуйте представленным ниже советам:
1. Разминайте творог вилкой. Именно при помощи вилки можно будет довести продукт до требуемой консистенции. Блендер, который используют многие хозяйки, для этой цели не подойдет, поскольку придаст рассыпчатому творогу пастообразную консистенцию, чего нельзя допускать. Желательно использовать не магазинную творожную массу, а обычный творог. Во втором варианте продукта содержится меньше воды и всевозможных добавок, поэтому сырники будут иметь красивую форму и отличаться упругостью.
2. Размачивайте изюм. Чтобы сухофрукты были мягкими и таяли во рту вместе с нежным творогом, необходимо размочить их в теплой воде.
3. Выкладывайте сырники только на раскаленную сковородку. Некоторые хозяйки жалуются, что сырники получаются недостаточно румяными, сыроватыми или, наоборот, пригоревшими. Получить румяные, прожаренные "кусочки" можно, если укладывать сырники для жарки на раскаленную сковороду после полного растворения сливочного масла. Жарить лакомство необходимо на среднем огне.
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