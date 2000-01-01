Елизавету II и Queen увековечили на коллекционной монете
Британский королевский монетный двор выпустил новую серию коллекционных монет "Музыкальная легенда". На монетах изображены инструменты участников группы Queen, например, рояль Фредди Меркьюри и гитара Брайана Мэя.
Как отметил Мэй в ролике, посвященном выпуску серии, на одной стороне монет изображена его группа, название которой с английского переводится как "королева", на другой - сама Ее Величество Елизавета II.
"Такого еще не было", - заявил музыкант, пишет TheSun.