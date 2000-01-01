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Елизавета II и Queen увековечили на коллекционной монете 23.01 23:58   MIGnews.com

Елизавету II и Queen увековечили на коллекционной монете

Британский королевский монетный двор выпустил новую серию коллекционных монет "Музыкальная легенда". На монетах изображены инструменты участников группы Queen, например, рояль Фредди Меркьюри и гитара Брайана Мэя.

Как отметил Мэй в ролике, посвященном выпуску серии, на одной стороне монет изображена его группа, название которой с английского переводится как "королева", на другой - сама Ее Величество Елизавета II.

"Такого еще не было", - заявил музыкант, пишет TheSun.



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