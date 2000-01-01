24.01 04:34 MIGnews.com

Желаете сохранить отношения? Ссорьтесь!

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Ссориться не любит никто. Но иногда это необходимо делать для сохранения отношений, как пишет ladyportal.info.Психологи отмечают, что неконфликтые пары, в которых агрессия находится под табу, как правило, бывают несчастны в сексуальном плане. Те пары, которые так любят хвастаться отсутствием ссор, в постели обычно больше напоминают брата с сестрой, чем страстных любовников. Риск перевести отношения на братско-сестринский уровень очень высок для любой пары воркующих голубков.Если вы заметили, что в счастливых отношениях наметился сексуальный штиль, то не спешите расстраиваться. Чтобы вернуть страсть и повысить влечение друг к другу, необходимо, признать, что вы не довольны друг другом двадцать четыре часа в сутки. Не нужно бояться того, что иногда хочется наорать на своего возлюбленного, а то и стукнуть – просто агрессия является таким же нормальным чувством, как и все остальные. Один скандал с битьем посуды вовсе не обязательно приведет к разрыву, а зачастую может только способствовать укреплению отношений. Ведь, ссорясь, вы сокращаете психологическую дистанцию и становитесь ближе.