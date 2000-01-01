24.01 05:29 MIGnews.com

Буша-старшего выписали из больницы

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Здоровье бывшего президента США Джорджа Буша-старшего пошло на поправку, как стало известно в понедельник вечером, 23 января.92-летний экс-президент был выписан из отделения интенсивной терапии больницы в Хьюстоне, где он более недели проходил лечение от пневмонии, как сообщили врачи больницы.Бывшая первая леди, 91-летняя Барбара Буш, была выписана из той же самой больницы после того, как лечила там бронхит, сообщили врачи больницы на пресс-конференции.