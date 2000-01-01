23.01 15:09 MIGnews.com

В Индии родился ребенок с шестью конечностями

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В индийском городе Беллари, штат Карнатака, родился ребенок с шестью конечностями – помимо двух ручек, у него были еще и четыре ноги. Несмотря на это, родители называют своего сына "подарком богов" и готовы ухаживать за ним столько, сколько потребуется.Причина мутации плода неизвестна, сообщает Times of India. Отмечается, что у мальчика есть старший, трехлетний братик. Мать младенца, 23-летняя Лалитамма, сначала она хотела забрать младенца домой, но затем врачи уговорили ее отдать ребенка в одну из местных больниц для дополнительного обследования.Семья необычного ребенка бедная, и у них нет средств на лечение. Тем не менее, в настоящий момент, малыша с четырьмя ногами обследуют медики, которые уверяют, что ребенок находится в стабильном состоянии. Впрочем, по словам индийских педиатров, это один из самых сложных случаев, с которым им доводилось сталкиваться.