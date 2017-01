23.01 08:00 MIGnews.com

Новый проект Андрея Макаревича «Your 5» в Израиле

Осталось всего несколько дней до презентации проекта «Your 5» в Израиле. 31 января и 1 февраля Андрей Макаревич и его группа «Your 5» дадут в Израиле всего два концерта – в Тель-Авиве и в Хайфе.«Your 5» - неожиданный и специфический проект, интересный даже тем, кто не понимает русский язык, что только доказывает то, что в этом проекте работает музыкальная составляющая. Часть песен Макаревича, переданных в новом ключе, хороша всем знакома. Часть – написаны так давно, что их уже подзабыли и тем интереснее будет услышать эти старые песни в иной интерпретации. «Зрители на концертах моего нового проекта – «Your 5» – не будут испытывать затруднений в понимании текстов, в восприятии музыки, потому на сей раз я использую минималистский стиль, отбросив всё лишнее, - говорит Андрей Макаревич, и продолжает. – Это походит на джаз, а джаз испытывает новый виток подъема и может достигнуть такого же пика, на каком этот жанр находился в 40-е годы 20 века». Проект «Your 5» был уже представлен в России, на Украине, в Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Дании, где на концерты приходила не только русскоязычная публика, но и все ценители музыки.Андрей Макаревич не впервые представляет в Израиле проекты не «Машины Времени», а свои собственные, побывав у нас прежде с гастролями «Оркестра Креольского танго», «Yiddish Jazz», «L.O.V.E - Песни про любовь». Один из его проектов назывался «Джазовые трансформации» – Макаревич занимается этим жанром уже более полутора десятка лет, привлекая к своим проектам разных музыкантов, а сейчас уже больше года, как испытывая новый формат – необычный, но основанный на столь любимых и знакомых песнях, проект «Your 5», впервые представленного слушателям в Москве в октябре в 2015 года и играющего на струне камерного минимализма.Минимализм в данном случае означает также небольшой состав музыкантов. Все предыдущие проекты Макаревича были более масштабны: с духовыми секциями, вокалистами, не менее десятка музыкантов на одной сцене. Новый проект – кардинально другой. Участниками проекта «Андрей Макаревич Your 5» стали трио пианиста и аранжировщика Евгения Борца с Давидом Ткебучавой на барабанах и Сергеем Хутасом на контрабасе, а также Тимур Некрасов, который отвечает сразу за все духовые инструменты проекта. В ноябре музыканты будут путешествовать с новой программой Германии-Бельгии-Голландии-Швеции, а в январе приедут в Израиль.И хотя проект этот новый, в него включены и старые песни Андрея Макаревича и «Машины Времени», а также композиции, издававшиеся на сольных альбомах Макаревича в новых аранжировках. Все это в новом, камерном звучании - загадочно и притягивающее в исполнении Макаревича, полтора часа не сходящего со сцены – притягивает вдвойне.Дополнительные скидки в последние дни перед концертами:3+1 для клиентов компании YES. Четвертый билет в подарок. Необходимо выбрать не менее четырех билетов в одном заказе. Выбор скидки при наличии кода мероприятия. По предъявлению квитанции YES или номера абонемента при получении билетов в кассе зала.Специальная скидка для друзей в фейсбуке. Скидка 50 шекелей. Скидка распространяется в Тель-Авиве на билеты по цене 354, 304 и 254 шек, в Хайфе на билеты по цене 304, 254 и 204 шекелей. Выбор скидки при наличии кода мероприятия! Получить код возможно при присоединении к группе Makarevich Your 5 в фейсбуке - https://www.facebook.com/makarevichyour5/?fref=ts.«Андрей Макаревич Your 5». Два концерта в Израиле.Тель-Авив, 31 января 2017 года, зал «Смоларш» Тель-Авивского университета.Хайфа, 1 февраля, «Аудиториум»Андрей Макаревич – вокал;Евгений Борц - клавишные;Давид Ткебучава - ударные;Сергей Хутас - контрабас;Тимур Некрасов – духовые.Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=RomtPFa5PLAСайт проекта: http://www.makarevich.co.il/Страница мероприятия в фейсбуке: https://www.facebook.com/events/1155128111229171/Заказ билетов: http://makarevich.kaccabravo.co.il/announce/53528 или по телефону *2713Фотографии (авторы фото – Юрия Стефаняк и Максим Полубояринов) предоставлены организатором гастролей – компанией Business Call (при содействии фирмы Lagoon