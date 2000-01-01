Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






instagram.com 24.01 01:34   MIGnews.com

Анжелика Варум рассказала о тайных родах

Аккаунт Анжелики Варум в популярной социальной сети Instagram наполнен не только фотографиями и видеозаписями, демонстрирующими профессиональные достижения певицы, но и трогательными уютными кадрами частной жизни.

К примеру, артистка поделилась роликом, на котором заснята ее кошка Нюха. Животное очень легко и грациозно запрыгивает Анжелике на грудь. "Разучили с Нюхой трюк. Исполняет она его абсолютно бесплатно, исключительно из любви к искусству)))" – написала Варум.

Многочисленные подписчики внимание на несколько изменившуюся фигуру певицы и немедленно сделали определенные выводы. "Варум беременная?", "Ой, Анжелика я тоже подумала что вы в положении" – прокомментировали некоторые подписчики. Интересно, что Варум на некоторые отзывы ответила. Так, Анжелика не стала делать тайны из породы своей кошки, которая всех совершенно очаровала. "Сингапура", – коротко сообщила певица. А еще артистка поведала, что ее питомица принесла ей котят. "Родила чуть больше полугода назад))) двоих котят – девочку и мальчика", – проинформировала Анжелика. Не оставила Варум комментарии и о собственной фигуре. "У меня просто фасон куртки объемный)))", – оправдалась популярная исполнительница.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:53
Восьмая часть "Звездных войн" получила название
23:35
Премьер Нидерландов - мигрантам: Вас никто здесь не держит
22:15
В Лондоне произошел взрыв в жилом комплексе
21:49
Тереза Мэй "за" свободную торговлю и сделку с Ираном
21:25
РФ: первый день переговоров по Сирии – успешный
21:16
Бывший президент Гамбии сбежал из страны с казной
20:50
В Германии арестован мужчина, планировавший теракт
20:27
В Femen раскол: одни говорят о распаде, другие - опровергают
20:04
Стоимость ипотеки в Израиле выросла на десятки процентов
19:21
Боевики ISIS полностью лишены контроля над востоком Мосула
18:53
Экс-премьер Бельгии: "Трамп - серьезная угроза для ЕС"
18:26
Экс-премьер Италии призвал к отмене антироссийских санкций
18:04
Нетаниягу встретился c гендиректором Applied Materials
17:50
Шесть Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus