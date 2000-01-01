24.01 01:34 MIGnews.com

Анжелика Варум рассказала о тайных родах

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Аккаунт Анжелики Варум в популярной социальной сети Instagram наполнен не только фотографиями и видеозаписями, демонстрирующими профессиональные достижения певицы, но и трогательными уютными кадрами частной жизни.К примеру, артистка поделилась роликом, на котором заснята ее кошка Нюха. Животное очень легко и грациозно запрыгивает Анжелике на грудь. "Разучили с Нюхой трюк. Исполняет она его абсолютно бесплатно, исключительно из любви к искусству)))" – написала Варум.Многочисленные подписчики внимание на несколько изменившуюся фигуру певицы и немедленно сделали определенные выводы. "Варум беременная?", "Ой, Анжелика я тоже подумала что вы в положении" – прокомментировали некоторые подписчики. Интересно, что Варум на некоторые отзывы ответила. Так, Анжелика не стала делать тайны из породы своей кошки, которая всех совершенно очаровала. "Сингапура", – коротко сообщила певица. А еще артистка поведала, что ее питомица принесла ей котят. "Родила чуть больше полугода назад))) двоих котят – девочку и мальчика", – проинформировала Анжелика. Не оставила Варум комментарии и о собственной фигуре. "У меня просто фасон куртки объемный)))", – оправдалась популярная исполнительница.