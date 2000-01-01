Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Видео: полицейский пес своровал рождественские подарки | Фото:23.12 01:32   MIGnews.com

Видео: полицейский пес воровал рождественские подарки

В городе Франклин (американски штат Массачусетс) служебную собаку поймали на "преступлении".

Мохнатого воришку показали на телеканале CBS. В частности, пес по кличке Бен из полицейского участка таскал рождественские игрушки, которые собирали для детей из малоимущих семей. Презенты полицейские складывали в офисе, чтобы потом раздать малышам.

Однажды правоохранители заметили, что игрушки внезапно стали куда-то пропадать. Правда раскрылась, когда в участке решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения, поймав Бена "на горячем".

"Когда Бен увидел игрушки, он подумал, что все они принадлежат ему", – посмеялся заместитель начальника отдела Джеймс Милл. В итоге, подарки у воришки решили не отбирать, купив детям новые.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:30
Ди Каприо разнес коллег-нытиков
00:30
Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева пойдет под суд
23:18
Доказана неожиданная польза кофе
22:10
Гоша Куценко захотел в президенты Украины
21:33
Министр транспорта Смотрич прибыл на место автокатастрофы
21:03
Автобус врезался в остановку: 4 погибших
20:42
В центре Израиля пассажирский автобус влетел в остановку
20:12
Дом террориста-убийцы Рины Шнерб так и не снесли
19:34
Названа дата слушаний по петиции против Нетаниягу
19:15
М-16 и боеприпасы: ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия
18:49
Йехуда Глик исключен из Ликуда
18:46
Араб, осужденный за продажу земли евреям, умер в больнице
18:20
"Поведение юридического советника не помогает Лембергеру"
17:28
Израильтян хотят пересадить на велосипеды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus