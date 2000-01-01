23.12 01:32 MIGnews.com

Видео: полицейский пес воровал рождественские подарки

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В городе Франклин (американски штат Массачусетс) служебную собаку поймали на "преступлении".Мохнатого воришку показали на телеканале CBS. В частности, пес по кличке Бен из полицейского участка таскал рождественские игрушки, которые собирали для детей из малоимущих семей. Презенты полицейские складывали в офисе, чтобы потом раздать малышам.Однажды правоохранители заметили, что игрушки внезапно стали куда-то пропадать. Правда раскрылась, когда в участке решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения, поймав Бена "на горячем"."Когда Бен увидел игрушки, он подумал, что все они принадлежат ему", – посмеялся заместитель начальника отдела Джеймс Милл. В итоге, подарки у воришки решили не отбирать, купив детям новые.