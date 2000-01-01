Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева пойдет под суд
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву, оскандалившуюся с кокаином, будут судить.
Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источники.
"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", – рассказал источник.
Уточняется, что дело Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".
Скандал вокруг актрисы разгорелся в сентябре, когда ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки. В сеть выложили видео, где зафиксирован момент, когда Бочкарева утверждает, что кокаин перевозит в трусах. Позже знаменитость всячески отрицала, что подобное с ней случилось, несмотря на несколько роликов, доказывающих обратное.