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Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева пойдет под суд | Фото:23.12 00:30   MIGnews.com

Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева пойдет под суд

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву, оскандалившуюся с кокаином, будут судить.

Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источники.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", – рассказал источник.

Уточняется, что дело Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".

Скандал вокруг актрисы разгорелся в сентябре, когда ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки. В сеть выложили видео, где зафиксирован момент, когда Бочкарева утверждает, что кокаин перевозит в трусах. Позже знаменитость всячески отрицала, что подобное с ней случилось, несмотря на несколько роликов, доказывающих обратное.




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