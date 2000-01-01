22.12 17:28 MIGnews.com

Израильтян хотят пересадить на велосипеды

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Министерство жилищного строительства, Национальный экономический совет, Администрация планирования, Министерство транспорта и Земельное управление Израиля обнародовали "Национальный стратегический план по устойчивому городскому движению". Документ, подготовленный группой экспертов под руководством доктора Нира Шарава, вносит практические предложения по улучшению городской среды.Социальный опрос, проведенный Центральным статистическим бюро в 2018 году, показывает, что всего 1,4% жителей Израиля используют велосипеды, чтобы добраться до работы, и менее 7% добираются пешком. Одна из проблемы заключается в том, что в Израиле всего 370 километров велосипедных дорожек без сети с хорошим охватом важных транспортных артерий.Авторы плана считают, что существует тесная связь между масштабами инфраструктуры, то есть количеством и качеством велосипедных дорожек, использованием велосипедов и степенью безопасности водителей. Отсутствие отдельной инфраструктуры является причиной постоянных трений между пешеходами, велосипедистами и автомобилистами.Эксперты считают, что велосипеды уменьшают пробки и экономят дорожные расходы, уменьшают загрязнение воздуха, повышают здоровье населения и т. д. Финансовая выгода от передвижения пешком составляет 3,23 шекеля за километр, а от езды на велосипеде - 2,55 шекеля. Для сравнения, польза от общественного транспорта составляет 3,14 шекеля за километр.В стратегическом плане перечислено несколько практических мер: увеличение плотности на 20% до восьми единиц жилья на дунам (32 единицы жилья на акр); строительство велосипедных дорожек на каждой улице шириной более 24 метров с целью создания велосипедных дорожек на одной трети всех городских улиц; создание более интенсивной сети улиц для выделения одной четверти всего городского пространства для дорог; поощрение многоцелевого использования и создания новых улиц с активными коммерческими фасадами; приоритет пешеходам и велосипедистам; уменьшение количества парковочных мест, необходимых для зданий; и расширение тротуаров.Стратегический план требует одобрения правительства и бюджета - ежегодные инвестиции в размере 1,5 миллиарда шекелей. Прогнозируемая годовая выгода составляет 5 миллиардов.