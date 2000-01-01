Гоша Куценко захотел в президенты Украины

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино. Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", – заявил он.
По словам Куценко, сейчас к власти начало приходить поколение 80-х, которое даже и не помнит 90-е годы, продолжая постоянно "стонать".
"И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", – подчеркнул он.