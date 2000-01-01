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Гоша Куценко захотел в президенты Украины | Фото:22.12 22:10   MIGnews.com

Гоша Куценко захотел в президенты Украины

Российский актер Гоша Куценко мечтал стать президентом Украины или хотя бы сыграть такую роль в кино, как Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью "Вечерней Москве".

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино. Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", – заявил он.

По словам Куценко, сейчас к власти начало приходить поколение 80-х, которое даже и не помнит 90-е годы, продолжая постоянно "стонать".

"И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", – подчеркнул он.


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