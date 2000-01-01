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Огромную ледяную менору создали в Сибири к Хануке | Фото:22.12 15:55   MIGnews.com

Огромную ледяную менору создали в Сибири к Хануке

Величественная ледяная менора готова к Хануке в холодном городе Томске в Сибири.

Трехметровая скульптура была создана художницей Гитти Каминцки, которая работала над ней неделю, передает The Jerusalem Post.


"Мы здесь уже 15 лет, но впервые построили ледяную менору", – пояснила создательница.

В Томске средняя температура поднимается обычно не выше -2 с ноября по март. Потому ожидается, что менора будет стоять за пределами синагоги довольно долго.


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