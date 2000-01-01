22.12 15:55 MIGnews.com

Огромную ледяную менору создали в Сибири к Хануке

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Величественная ледяная менора готова к Хануке в холодном городе Томске в Сибири.Трехметровая скульптура была создана художницей Гитти Каминцки, которая работала над ней неделю, передает The Jerusalem Post."Мы здесь уже 15 лет, но впервые построили ледяную менору", – пояснила создательница.В Томске средняя температура поднимается обычно не выше -2 с ноября по март. Потому ожидается, что менора будет стоять за пределами синагоги довольно долго.