Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











DC показала трейлер мультфильма про `красного` Супермена | Фото:22.12 07:12   MIGnews.com

DC показала трейлер мультфильма про "красного" Супермена

Кинокомпания DC впервые представила трейлер к анимационной картине "Супермен. Красный сын".

Соответствующий видеоролик опубликован на видеохостинге Youtube.

По сюжет, капсула с маленьким криптонцем приземлилась в СССР, а сам Супермен вырастает идейным коммунистом, впоследствии возглавившим сначала Компартию, а затем и всю страну.



События в мультфильме происходят в начале 20-го века, а в один из моментов трейлера на экране даже появился советский диктатор Иосиф Сталин.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:14
Видео: страшная авария на перекрестке Алуф Саде  
08:07
Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз
07:43
Эрекат: "затопим" МУС именами жертв Израиля
07:24
В Рамат-Гане столкнулись автобус и грузовик, двое погибших
06:35
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:17
Смартфон "нашел" для американки украденное авто
05:12
Протесты в Индии: погибли уже два десятка человек
04:07
Названы необычные симптомы диабета
02:55
Война в Сирии: Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН
01:40
Ассанж дал показания в суде Мадрида
00:35
Названы самые высокооплачиваемые писатели уходящего года
23:22
Новая напасть семьи Заворотнюк: в этот раз из-за мужа
21:44
Ганц: все мы будем бороться за справедливость
21:11
Россия договорилась о транзите своего газа через Украину
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus