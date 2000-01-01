22.12 07:12 MIGnews.com

DC показала трейлер мультфильма про "красного" Супермена

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Кинокомпания DC впервые представила трейлер к анимационной картине "Супермен. Красный сын".Соответствующий видеоролик опубликован на видеохостинге Youtube.По сюжет, капсула с маленьким криптонцем приземлилась в СССР, а сам Супермен вырастает идейным коммунистом, впоследствии возглавившим сначала Компартию, а затем и всю страну.События в мультфильме происходят в начале 20-го века, а в один из моментов трейлера на экране даже появился советский диктатор Иосиф Сталин.