22.12 07:12 MIGnews.com
DC показала трейлер мультфильма про "красного" Супермена
Кинокомпания DC впервые представила трейлер к анимационной картине "Супермен. Красный сын".
Соответствующий видеоролик опубликован на видеохостинге Youtube.
По сюжет, капсула с маленьким криптонцем приземлилась в СССР, а сам Супермен вырастает идейным коммунистом, впоследствии возглавившим сначала Компартию, а затем и всю страну.
События в мультфильме происходят в начале 20-го века, а в один из моментов трейлера на экране даже появился советский диктатор Иосиф Сталин.
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