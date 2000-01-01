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Селена Гомес вышла в свет после нервного срыва | Фото: Instagram22.12 23:16   MIGnews.com

Селена Гомес вышла в свет после нервного срыва

Популярная американская певица Селена Гомес снова появилась на публике после двух месяцев госпитализации в психиатрической больнице.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает The Nation.

По данным издания, после выписки из больницы 26-летняя артистка вместе с друзьями отправилась на горнолыжный курорт Биг-Беар в Калифорнии.

Близкие друзья исполнительницы (Коннар Франклин и Бейли Мэдисон) опубликовали фото из путешествия в социальных сетях. Снимки были сделаны на снежном склоне, с которого певица и ее компания спускались на тюбингах — надувных санках.

Поклонники отметили, что Селена прекрасно выглядит и буквально светится от счастья рядом с друзьями. "Ура! Селена вернулась!", "Немного поправилась, но выглядит здоровой", "Какая милая", "Селена, мы очень рады за тебя! Не болей", — пишут в комментариях.

Напомним, у Селены случился нервный срыв из-за пониженного уровня лейкоцитов (это стало следствием операции по пересадке почки), в результате чего ее стали преследовать панические атаки.

Кроме того, Селена переживала из-за свадьбы Джастина Бибера, своего бывшего бойфренда.


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