Селена Гомес вышла в свет после нервного срыва

По данным издания, после выписки из больницы 26-летняя артистка вместе с друзьями отправилась на горнолыжный курорт Биг-Беар в Калифорнии.
Близкие друзья исполнительницы (Коннар Франклин и Бейли Мэдисон) опубликовали фото из путешествия в социальных сетях. Снимки были сделаны на снежном склоне, с которого певица и ее компания спускались на тюбингах — надувных санках.
Поклонники отметили, что Селена прекрасно выглядит и буквально светится от счастья рядом с друзьями. "Ура! Селена вернулась!", "Немного поправилась, но выглядит здоровой", "Какая милая", "Селена, мы очень рады за тебя! Не болей", — пишут в комментариях.
Напомним, у Селены случился нервный срыв из-за пониженного уровня лейкоцитов (это стало следствием операции по пересадке почки), в результате чего ее стали преследовать панические атаки.
Кроме того, Селена переживала из-за свадьбы Джастина Бибера, своего бывшего бойфренда.